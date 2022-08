Send by email

Sono 41 le persone che si trovano ricoverate negli ospedali lucani

Centoquarantotto dei 534 tamponi esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, con il consueto bollettino diramato a mezzo stampa. Ad oggi sono 41 le persone ricoverate negli ospedali lucani, due di loro sono assistite nei reparti di terapia intensiva.

Non vi sono state altre vittime del covid-19. Nella giornata di ieri sono guarite 218 persone. Invece altre 8.060 si trovano in isolamento domiciliare in attesa di guarigione riscontrato con il tampone negativo.