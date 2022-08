Registrate condizioni ottimali meteo, sanitarie e di terreno. Lo rende noto la Coldiretti

In Basilicata vi sono "i presupposti per avere una buona vendemmia da un punto di vista quantitativo e qualitativo": è la constatazione della Coldiretti lucana, dopo un confronto con i maggiori produttori vitivinicoli della regione. "La fioritura stessa - è scritto in una nota - è avvenuta in condizioni ottimali, l'esiguità di piogge ha prodotto una scarsa presenza di patologie, che è il presupposto primo per un'annata di ottima qualità. Più in generale, nonostante il gran caldo e la scarsità di piogge, la struttura dei suoli vulcanici ha garantito sufficienti dotazioni idriche per le viti permettendo i presupposti per un raccolto ottimale".

"Per l'Aglianico del Vulture, le previsioni di vendemmia sono da rinviare ad ottobre. Il lungo periodo che attende i produttori - ha concluso l'organizzazione degli imprenditori agricoli lucani - porta a sperare che non ci siano grandinate, per una vendemmia asciutta e un prodotto perfetto".