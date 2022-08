Send by email

Sarebbe stato uno scontro frontale la causa dell'impatto tra le due automobili

Due auto sono state coinvolte questa sera verso le ore 19.00 in un incidente stradale sulla complanare sud della Statala 106 a Policoro, nei pressi dell'autosalone della Giemme Auto. Sarebbe stato uno scontro frontale la causa dell'impatto tra le due automobili. Al momento non si registrano feriti gravi.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno accompagnato gli occupanti dei mezzi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro, e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso e per veicolare il traffico. La strada è stata chiusa per diverse ore.