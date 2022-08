Send by email

Gianni Rosa: "Un tentativo intimidatorio verso la libertà dei cittadini"

“Piena solidarietà all’amico Vincenzo Viceconte di Francavilla per il vile attacco vandalico al locale che diventerà la sede cittadina di Fratelli d’Italia. L’atto è da condannare al di là della doverosa denuncia alle autorità competenti perché rappresenta un tentativo intimidatorio verso la libertà dei cittadini. Non è ancora entrata nel vivo la campagna elettorale e già c’è chi pensa di poter chiudere la bocca ai nostri esponenti territoriali.

La crescita esponenziale di Fratelli d’Italia anche in Basilicata fa paura a chi, fino a ieri, faceva parte del ‘sistema Basilicata, che è stato il cancro della nostra Regione per vent’anni. Fatevene una ragione: Fratelli d’Italia esiste”. Lo riferisce in una nota il candidato di FdI al plurinominale al Senato, Gianni Rosa.