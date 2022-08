Send by email

Scontro frontale tra auto e autocarro con i feriti trasportati in ospedale a Policoro

Incidente stradale la notte scorsa sulla strada Statale 106, in territorio di Roseto Capo Spulico, a pochi chilometri al confine con la Basilicata. Uno scontro frontale tra auto e autocarro ha causato il ferimento degli occupanti dei mezzi che sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Policoro. Da definire le cause dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Roseto Capo Spulico, una squadra dei Vigili del fuoco, personale Anas per il ripristino della viabilità dovuta anche alla perdita di carburante da parte dell’autocarro. La Polizia locale si è occupata della gestione del traffico. I mezzi della ditta Stigliano hanno lavorato diverse ore per il recupero dei due veicoli coinvolti nell'incidente. Rallentamenti e lunghe code di auto per diverse ore.