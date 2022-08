In una settimana le quarte dosi sono aumentate di 484 unità

Sono 999 le dosi di vaccino effettuate in Basilicata nella settimana che va dal 20 al 26 agosto. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale attraverso un bollettino a mezzo stampa.

Sono state fatte finora 468.509 prime dosi (84,7 per cento), 442.347 seconde dosi (80 per cento) e 359.618 terze dosi (65 per cento); la quarta dose è arrivata a quota 18.546 (3,4 per cento). In una settimana le quarte dosi effettuate sono aumentate di 484 unità.