Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone nei due centri interessati

Tre scosse di terremoto si sono registrate questa mattina in Basilicata, per la precisione in provincia di Potenza. La prima di magnitudo 2.1 alle ore 11.01, con epicentro a 2 km da Vietri di Potenza, la seconda sempre nello stesso comune alle 11.10 ma con magnitudo 3.0. Entrambe ad una profondità di circa dieci chilometri.

La terza scossa invece, si è verificata nel comune di Balvano, di magnitudo 2.2, alle ore 11:39 ad una profondità di circa 8 chilometri. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Le scosse di terremoto sono state localizzate dalla Sala Sismica INGV di Roma.