Oltre due ore di pioggia battente accompagnata da grandine, vento e fulmini

Un pomeriggio da dimenticare per la città di Policoro. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri poco dopo le ore 15.00, durato oltre due ore, con grandine e fulmini. Tanta la pioggia accompagnata dal forte vento che ha richiesto molteplici interventi da parte dei Vigili del fuoco per scantinati e abitazioni a pianoterra allagate. Particolarmente critica la situazione in zona lido con strade e terreni allagati, con la conseguente chiusura del sottopasso di via Pandosia.

Criticità anche nei pressi del Palaercole con il forte vento che ha provocato la caduta di alcuni alberi. Allagate diverse strade, con fango e detriti che hanno reso difficile la circolazione alle auto: via Massimo D'Azeglio, via Agrigento, via Vicenza, giusto per citarne alcune. Tanti anche i danni al settore agricolo, con numerose serre distrutte dal forte vento e terreni allagati dalla pioggia battente. A lavoro adesso i tecnici per la conta dei danni e la verifica di numerose strade che andranno ripulite dai detriti.