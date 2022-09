Trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo per le cure del caso

Una coppia è stata investita ieri sera a Potenza in viale Firenze. L'auto non si sarebbe fermata, allontanandosi velocemente senza prestare soccorso. Indagini sono in corso adesso da parte della Polizia Locale per identificare l’automobilista, grazie anche all'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona. La notizia è stata riportata dai colleghi di ufficiostampabasilicata.it.

Alcuni passanti sono intervenuti ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi, con i sanitari del 118 prontamente arrivati sul posto. La coppia è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo per le cure del caso. Adesso si spera di risalire al conducente dell’auto pirata.