L'automobile ha urtato il guardrail e si è ribaltata su un lato

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, questa mattina alle ore 08.35 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SP30 all'altezza della cartiera nel comune di Avigliano. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento, ha urtato il guardrail e si è ribaltata su un lato, il conducente che era alla guida, è uscito autonomamente dal veicolo e successivamente si è prestato alle prime cure sanitarie a cura del 118 per le ferite riportate.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l'insorgere di incendi e prestato assistenza fine alla rimozione del veicolo.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico stradale. I VV.F. sono intervenuti con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118.