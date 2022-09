A lavoro dodici unità di Vigili del fuoco che hanno limitato i danni ad un secondo prefabbricato

La scorsa notte, intorno alle 23.20, i Vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti nel quartiere di Bucaletto, a sud-est del capoluogo, per un incendio che ha interessato un prefabbricato. Le fiamme, divampate per cause in fase di accertamento, hanno avvolto e distrutto l’intera struttura che era però disabitata, ma adibita a deposito.

Le squadre - impegnate con due autopompe ed una autobotte, per un totale di dodici unità - hanno limitato i danni ad un secondo prefabbricato, lambito dal rogo, occupato da una anziana donna ma risultato inagibile al termine delle operazioni e, pertanto, ne è stato inibito l'utilizzo. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, personale dell'ufficio tecnico comunale, di Enel e Italgas.