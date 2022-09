Quinta edizione della Summer School itinerante promossa dal laboratorio del cammino

Da Viggiano a Sarconi con una sosta agli scavi di Grumento, nel cuore della Val d’Agri centro di estrazione degli idrocarburi nella regione. Da Melfi a Potenza e Castelsaraceno per arrivare alla metà finale di Latronico per presentare i risultati prodotti. È la sesta tappa del cammino lungo i paesaggi dell’energia in Basilicata, territorio ideale per la quinta edizione della Summer School itinerante promossa dal laboratorio del cammino, una rete interuniversitaria di ricercatori e docenti dedicata a camminare in urbanistica.

Progetto che vede l’Università lucana lavorare in sinergia con la regione per il piano paesaggistico. Un’edizione cui al centro c’è il progetto SoAVe per capire i percorsi dell’energia con uno studio sul campo per analizzare le ripercussioni della produzione di energia sul territorio. Una iniziativa a cui partecipano ben nove Università tra questi l’Unibas e un ateneo turco composto da studenti, ricercatori e docenti che a piedi camminano sui luoghi dell’energia, quella fossile e quella pulita, l’integrazione della produzione di energia insieme ad una varietà di paesaggi, siti archeologici, campagne e città.

Ogni tappa è prevista l’osservazione del territorio con passo lento per una didattica innovativa prevedendo l’incontro con le varie comunità. La sfida alla transizione energetica comporta osservazioni, studio e attenzione al territorio ascoltando le comunità interessate in una regione dove il sole, è il vento la fanno da padrone. Un progetto promosso e finanziato dalla direzione generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata e coordinato dall’Università della Basilicata con l’intento preciso di capire quanto lo “sguardo obliquo”, il camminare, l’andare a piedi, il vedere, l’ascoltare e l’entrare lentamente nei luoghi, siano modalità essenziali per leggere ed indagare il paesaggio, con particolare riferimento a quello derivante dalla filiera produttiva dell’energia e dell’ecologia.

Oreste Roberto Lanza