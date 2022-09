Send by email

I feriti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118

Ieri sera poco dopo le ore 22.30 a Policoro in viale Salerno, a poche centinaia di metri dal distributore di carburanti, in direzione Tursi, un'auto con tre persone a bordo è andata a finire fuori strada precipitando nella cunetta laterale.

Gli occupanti del mezzo, una Seat, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto una volante della Polstrada per i rilievi del caso e per risalire all'esatta dinamica del sinistro stradale.