Fatale l'impatto con un furgone in via Emilia Romagna a Marconia di Pisticci

Non è riuscito a sopravvivere il giovane Fabio Cersosimo, 16 anni, che ha lottato fino all'ultimo per evitare la morte. L'incidente a bordo della sua moto avvenuto il 29 agosto scorso a Marconia di Pisticci l'ha purtroppo strappato all'affetto dei suoi cari. Fatale l'impatto con un furgone in via Emilia Romagna, ed inutile la disperata corsa in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza.

"Il Sindaco Rocco Bruno e l'Amministrazione Comunale, a nome dell'intera comunità rotondese, si stringono all'angoscia che ha colpito la famiglia Cersosimo - Senise per la prematura scomparsa del giovane Fabio. Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l'assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l'affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore". I funerali domattina a Rotonda, con l'amministrazione comunale che ha dichiarato il lutto cittadino. Sul corpo del ragazzo sono stati disposti accertamenti.