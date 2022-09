Send by email

La bimba è stata trasferita all'ospedale Santobono di Napoli per le sue gravi condizioni

Hanno mangiato funghi e si sono avvelenati. E' successo a Potenza, dove madre, figlia di 8 anni e il nonno, sono finiti all'ospedale San Carlo in condizioni di salute molto delicata. Grave la bimba che è stata trasferita poco dopo all'ospedale Santobono di Napoli.

Funghi raccolti il giorno prima in un bosco e cucinati in casa. Una volta mangiati i tre hanno iniziato ad accusare dopo non molto, forti dolori di pancia e ripetuti conati di vomito. Arrivati al Pronto Soccorso, gli accertamenti hanno subito evidenziato evidenti sintomi da avvelenamento da funghi.