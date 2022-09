Continuano ancora i disagi nel nosocomio jonico con gravi carenze di personale medico

Che il nostro Servizio Sanitario Regionale sia in grave difficoltà si percepisce, purtroppo, dalle continue notizie che giungono alla nostra redazione, notizie che dovrebbero rappresentare un serio allarme e verso le quali tutti gli organi preposti non mostrano la dovuta attenzione. All'ospedale "Giovanni Paolo II" di Policoro continuano i disagi e i disservizi ai danni dei cittadini. Ultimo in ordine di tempo, ma non solo, la mancanza del radiologo, che effettua le prestazioni fino alle ore 20.00 ed è assente invece nelle ore notturne da diversi mesi.

Le persone vittime di incidenti stradali, politraumatizzati, continuano ad essere portate dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso nelle ore notturne. Il servizio di diagnostica per immagini è ancora assicurato dalla presenza del solo tecnico di radiologia che, di notte, in assenza del medico radiologo, non può eseguire esami fondamentali per accertare eventuali lesioni agli organi interni. Ciò comporta, oltre ad una impossibilità di una diagnosi certa, anche perdita di tempo prezioso per il paziente che necessità di cure immediate. Trattandosi di un ospedale con Pronto Soccorso attivo, h24, non può assolutamente mancare una figura medica specialistica così importante.

Tutto questo comporta un forte disagio lavorativo per il personale medico ed infermieristico di turno che è allo stremo in virtù anche di una carenza di organico che ormai si trascina in modo preoccupante da alcuni anni. Serve un'azione forte e decisa per risolvere la situazione che, ad oggi, rischia di mandare al collasso l'intera struttura ospedaliera della città di Policoro, ai danni di un vasto territorio che abbraccia non soltanto il Metapontino e il basso materano, ma che sconfina fino all'Alto Jonio cosentino.

Claudio Sole