Il cordoglio della Flai Cgil Basilicata. “Servono più controlli. Si investa nella formazione e nella sicurezza”

Rimasto gravemente ustionato due giorni fa mentre era al lavoro in un'azienda conserviera di Lavello (Potenza), un operaio di 36 anni è morto oggi a Napoli. Investito da un forte getto di calore, l'operaio - che era originario della provincia di Napoli - era stato trasportato dal 118 "Basilicata soccorso" prima all'ospedale San Carlo di Potenza e poi, a causa della gravità delle ustioni, al centro Grandi ustionati del Cardarelli del capoluogo campano, dove è morto stamani.

“La Flai Cgil Basilicata si stringe attorno alla famiglia dell’operaio deceduto oggi al Cardarelli di Napoli a causa delle gravi ustioni riportate a seguito dell’incidente avvenuto nell’azienda di conserve alimentari di Lavello in cui stava prestando servizio. L’ennesima morte sul lavoro in un settore, quello del comparto agricolo e alimentare, che ha bisogno di maggiori controlli in materia di sicurezza ma anche di maggiore diffusione della cultura del lavoro di qualità, che veda il lavoratore come una risorsa e non come un costo. Ciò significa investire nei macchinari, nelle nuove tecnologie, rispettare quanto previsto dai contratti e soprattutto investire nella formazione.



Nell’attesa cha la magistratura faccia il suo corso, facciamo un appello al mondo politico, istituzionale e delle imprese affinché ci sia una forte e fruttuosa collaborazione al fine di eliminare quella che è diventata una vera e propria piaga sociale”. Lo affermano il segretario generale della Flai Cgil Basilicata, Vincenzo Esposito e Vincenzo Pellegrino, della Flai Cgil regionale.