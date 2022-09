Numerosi gli interventi nell'intera provincia per la caduta di alberi e l'allagamento di alcuni locali

A causa del maltempo, con pioggia e forte vento, in provincia di Potenza, nelle ultime ore, "numerosi" sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco. In particolare, i pompieri "sono stati impegnati - è scritto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale - in diversi interventi come la caduta di alberi nella zona di Tito, Albano di Lucania, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, Rivello e Potenza e danni d'acqua nella zona di Baragiano per il prosciugamento di alcuni locali seminterrati".

E a Muro Lucano, in contrada Sasso, si è verificato uno smottamento "lungo la strada provinciale 381 che ne ha causato la chiusura al traffico veicolare".