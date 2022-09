Per prevenire spaccio e consumo davanti agli istituti. Lo ha reso noto, il Prefetto Michele Campanaro

Quattro Comuni della provincia di Potenza, Melfi (per 14.115 euro) Lauria (12.629), Rionero in Vulture (12.734) e Lavello (12.837) hanno ottenuto fondi, per un totale di 52 mila euro, dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza in seguito alla presentazione dei progetti "Scuole Sicure". Lo ha reso noto, stamani a Potenza, il Prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il progetto ministeriale - è stato spiegato - mira a prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e al potenziamento dei controlli nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle aree limitrofe agli istituti, con il raccordo tra Polizia Locale e le altre forze dell'ordine.