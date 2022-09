Send by email

Il corpo dell'uomo era in fondo ad una scarpata

E’ stato ritrovato morto Domenico De Franco, il 49enne di Castelluccio Superiore, di cui si erano perse le tracce il 19 settembre scorso a Lagonegro. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le ore 15.30 nei pressi del ponte Picardi vicino il cimitero di Lagonegro.

Il corpo dell'uomo era in fondo ad una scarpata, a poca distanza dall’ospedale da dove era stato dimesso poco prima di scomparire. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora incerte le cause del decesso.