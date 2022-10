Il turista 51enne doveva atterrare sul lido di Acquafredda. Le condoglianze del sindaco Stoppelli

Un turista tedesco di 51 anni è morto ieri sbattendo violentemente sulla scogliera di Acquafredda di Maratea mentre era in fase di atterraggio col suo parapendio. Il turista, insieme alla sua comitiva, soggiornava in una vicina località calabrese e in mattinata ha iniziato il suo volo sulla costa del Tirreno.

Secondo quanto si è appreso, però, l'uomo avrebbe dovuto terminare il suo volo su una spiaggia vicina, la spiaggia del Gabbiano in località Acquafredda ma, per cause in fase di accertamento, è finito contro la scogliera.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. Sull'incidente indagano i Carabinieri della stazione di Maratea e della Compagnia di Lagonegro (Potenza). Il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia.