Deceduto un 51 enne, incidente avvenuto in via Bellini

Grave incidente stradale questa notte a Policoro in zona lido, il bilancio è di un morto ed un ferito. La dinamica è in corso di accertamento. A perdere la vita un 51enne originario di Rotondella. L'auto su cui viaggiavano le due persone è finita fuori strada in via Bellini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dell'abitacolo i due uomini, ed i sanitari del 118. L'uomo rimasto ferito è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro. L'auto incidentata è stata recuperata dai mezzi della ditta Stigliano.

Claudio Sole