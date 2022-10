La deposizione di una corona di fiori sulla tomba ed una messa commemorativa con un convegno

La Lega Pro e la città natale di Somma Vesuviana a tre anni dalla tragica scomparsa hanno ricordato il Vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. Un ricordo fortemente voluto dal presidente Francesco Ghirelli, che si svolto attraverso l’iniziativa “Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario, a tre anni dalla scomparsa”: “non solo per ricordare e celebrare un uomo che ha posto il rispetto delle istituzioni e la difesa della legalità al di sopra di tutto. ma anche per omaggiare tutte le forze dell’Ordine per il quotidiano impegno”. Una manifestazione sentita e partecipata da tutte le istituzioni locali dalle forze dell’Ordine e da molti studenti in rappresentanza di vari istituti scolastici del luogo.

Dopo la deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Cerciello Rega seguita da una messa commemorativa un incontro-convegno sul tema dell’iniziativa a cui hanno preso parte il presidente della Lega nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, Errore Acerra, Direttore generale ufficio scolastico regionale , Francesco Cirillo , Presidente Comitato Etico Lega Pro, Salvatore Di Sarno, Sindaco Comune di Somma Vesuviana Francesco Ghirelli , Presidente Lega Pro, Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri “Campania, Claudio Palomba, Prefetto di Napoli, Carlo Sibilia, Sottosegretario Ministero dell’Interno, Carmine Zigarelli, Presidente Comitato Regionale Campania LND.

Oreste Roberto Lanza