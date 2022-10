Chiuse le strade SS 18 tra Marina e Castrocucco, all’interno delle Frazioni di Marina e Castrocucco

La bomba d’acqua che ha colpito Maratea la scorsa notte ha causato diversi danni. Frane, allagamenti, smottamenti, cadute massi e criticità specie nelle abitazioni a piano terra. Il maltempo ha interessato, nel territorio lucano, le zone di Castrocucco in contrada La Secca, Marina di Maratea, mentre sulla 585 fondovalle del Noce e sulla statale 18 ci sono state due grosse frane.

“La pioggia incessante che sta colpendo il nostro territorio, ha comunicato il sindaco Daniele Stoppelli, in queste ore ha provocato e sta provocando tanti effetti dannosi quali smottamenti e accumuli di detriti sulle strade.Si sono verificati allagamenti e disagi in tante case dei nostri concittadini in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco.Dopo contatti con la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Potenza il Comandante ha inviato mezzi necessari e 4 squadre per i primi interventi.La Polizia Locale ed il responsabile del patrimonio sono operativi sul nostro territorio e sono attivati le donne e gli uomini della Protezione civile. Abbiamo predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani (oggi ndr). Al momento sono chiuse le strade SS 18 tra Marina e Castrocucco, all’interno delle Frazioni di Marina e Castrocucco.Domani sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare gli interventi adeguati.Faremo in modo di darvi la più ampia informazione nelle prossime ore.Per qualsiasi necessità potete contattarmi al 3204121713”.