Per effetto della legge Severino i due esponenti della maggioranza di governo regionale sono sospesi dall'incarico

Dopo la decisione di concedere i domiciliari a Piro e la conferma della stessa misura cautelare al sindaco di Lagonegro Maria Di Lascio, arriva anche l’altra decisione attesa dal Gip Antonello Amodeo in merito alle inchieste sulla sanità lucana.

Per l’assessore all’agricoltura Francesco Cupparo e per l’ex assessore alla sanità Rocco Leone è revocato l’obbligo di dimore nei propri comuni, rispettivamente Francavilla in Sinni e Policoro, ed è disposto il divieto di dimora a Potenza. Questo significa che i due esponenti della maggioranza Bardi non potranno andare Via Verrastro sede della Regione. Per effetto della Legge Severino, inoltre, con il divieto di dimora nel capoluogo lucano, sia Cupparo sia Leone saranno sospesi dalla carica.