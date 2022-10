Send by email

Ha strattonato gli agenti provando anche a morderli, ma è stato poi immobilizzato

Trovato in possesso di circa 13 grammi di eroina, a Potenza, un giovane di 29 anni, di cittadinanza nigeriana, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Notato mentre era in compagnia di un altro giovane, dopo un tentativo di fuga, il 29enne è stato fermato nei pressi del centro storico del capoluogo lucano: ha strattonato gli agenti, provando anche a morderli, ma è stato poi immobilizzato.

In seguito i poliziotti hanno rintracciato anche l'altro giovane, di nazionalità italiana, che ha ammesso - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla Questura - di aver provato a comprare della droga, ma di non esserci riuscito a causa del loro intervento. Un agente, nella colluttazione, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e alla mano e ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso.