Sette cinghiali hanno improvvisamente attraversato l'asse stradale causando l'incidente

Una Bmw S1 con alla guida un uomo di origini pugliesi si è imbattuta in un branco di sette cinghiali sulla strada Statale Basentana al km 91 tra i bivi di Bernalda e Metaponto. L'auto si è fortemente danneggiata nella parte anteriore con l'autista uscito miracolosamente illeso nel violento impatto. Il branco ha improvvisamente attraversato la strada causando l'incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bernalda, il personale dell'Anas e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo incidentato. La strada è stata parzialmente limitata al traffico per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Claudio Sole