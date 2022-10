Send by email

Riguardano 51 persone fisiche, 7 società e anche lo studio di un commercialista

Perquisizioni sono in corso in Basilicata, Emilia Romagna, Puglia e Veneto su disposizione della Procura di Bari nell'ambito di una inchiesta su un gruppo con basi logistiche a Bari ed Altamura (BA), che avrebbe ottenuto illegittimamente 'bonus edilizi' per falsi interventi di ristrutturazione immobiliare con oltre 17 milioni di crediti d'imposta.

Le perquisizioni, nelle quali sono impegnati circa 200 carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Bari riguardano 51 persone fisiche, 7 società e anche lo studio di un commercialista.