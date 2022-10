A breve una comunicazione con il calendario definitivo per le vaccinazioni

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza comunica che a partire dal giorno 21 ottobre 2022 sarà attiva la funzionalità di prenotazione sulla piattaforma Poste (prenotazione su Piattaforma Poste) della quinta dose per i soggetti di età uguale o maggiore ai 60 anni che abbiano già ricevuto la seconda dose di richiamo da almeno 120 giorni, secondo quanto disposto dal Ministero della Salute con la circolare del 17/10/2022.

Si precisa che l’intervallo minimo di 120 giorni tra la quarta e la quinta dose verrà calcolato in automatico dalla piattaforma. Per quanto riguarda il punto vaccinale di Potenza, saranno disponibili prenotazioni per il 3 novembre e successivamente verrà data la possibilità di prenotare per il 10-17-24 novembre. Per i centri vaccinali di Lauria, Melfi, Paterno, Senise e Venosa saranno attive le prenotazioni dal 21/10/2022 al 30/11/2022 nei rispettivi giorni di apertura. Seguirà una comunicazione con il calendario definitivo.