Andretta, "Continuiamo nel lavoro di innovazione dell'ente". Risparmio di tempo evitando lunghe code agli sportelli

Sono 58.132 gli utenti di Acquedotto Lucano che hanno deciso di accedere allo "Sportello on line" (Sol) dell'ente. In una nota diffusa dall'ufficio Relazioni esterne dello stesso Acquedotto lucano, è specificato che si tratta di "un trend in continua crescita che conta, ogni giorno, oltre mille contatti e 200 nuove iscrizioni alla piattaforma che permette agli utenti di verificare la propria situazione nei confronti del gestore idrico con un significativo risparmio di tempo evitando lunghe code agli sportelli fisici. Tramite una semplice registrazione sul sito, infatti, è possibile gestire e monitorare le richieste sul proprio contratto di fornitura, come ad esempio effettuare pagamenti, monitorare i consumi, comunicare l'autolettura, presentare una nuova richiesta e visualizzare le bollette".

"Siamo molto soddisfatti per questi numeri che - ha sottolineato l'amministrazione unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta - che ci incoraggiano a proseguire nel nostro lavoro di innovazione dell'ente che vede l'introduzione di nuovi strumenti che rafforzano e agevolano il rapporto con gli utenti. La nostra forza è rappresentata dalla credibilità delle nostre azioni e dalla misurabilità della loro efficacia".