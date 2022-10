Send by email

Dai primi rilievi del medico legale non è stata esclusa la pista della morte violenta

Domani ci saranno maggiori dettagli sulla morte del 59enne di Palagianello rinvenuto cadavere al largo della costa di Metaponto sabato 22 ottobre. La Pm Maria Cristina De Tommasi ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, in attesa dell'autopsia. Le prime osservazioni medico legali e le prime indagini dei Carabinieri del reparto operativo di Matera parlano di morte violenta.

Sul corpo dell'uomo infatti, sono state riscontrate escoriazioni a volto e mani, ma soprattutto una sospetta frattura alla base del collo e la presenza di sangue in naso e orecchie. Si pensa a traumi avvenuti fuori dall'acqua anche in considerazione dell'assenza di scogliere in zona. L’esame autoptico sarà eseguito dal dottor Davide Ferorelli.