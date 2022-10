“Sono profondamente legate alla mia terra. Sono lucano ed orgoglioso di esserlo”

Dal primo ottobre 2022, Mattel Italy, azienda di giocattoli statunitense seconda del mondo per fatturato dietro a Lego, ha promosso Andrea Ziella, natio di Senise al ruolo di sales director e Mattel creations lead per la regione EMEA, affidandogli anche la guida del mercato italiano in qualità di amministratore delegato. Laureato alla Bocconi in marketing management, product manager, Ziella ha avuto esperienze con Chanel dal 2007 al 2008, passato in Carrefour, prima come marketing hyper e poi come junior buyer toys. Nel 2012 in Mattel ricoprendo diversi ruoli di vertice. Dal 2017 head of marketing, trade marketing and digital south Africa e dal 2018 head of marketing and digital di Mattel Italy. Un curriculum di tutto rispetto: impegno, sacrifici, sogni speranze e tanto cammino verse le mete sospirate.

In un momento di pausa per i suoi impegni lo raggiungiamo come redazione per ascoltare le sue sensazioni, in particolare quella prevalente: “Le sensazioni che si sono accavallate dentro di me sono state tantissime; sensazioni di testa e di cuore. Per quelle di testa credo di poter dire che prevale l’orgoglio, orgoglio per quanto sono riuscito a costruire in questi 10 anni in Mattel e orgoglio per aver dimostrato, a me stesso soprattutto, quanto il mio impegno, il continuo ascolto, i sacrifici, siano serviti e siano stati riconosciuti. E orgoglio anche per aver saputo costruire un team che è sempre stato al mio fianco supportandomi e spronandomi per arrivare alla meta. Se guardò nel mio cuore vedo che è pieno di gioia ed entusiasmo. Vede, io in questi 10 anni di “militanza Mattel” ho imparato a vivere ed amare questa azienda come una grande famiglia. Essere apprezzati in tal modo dalla propria “famiglia” è una gioia indescrivibile e stimola a fare ancora meglio con grande entusiasmo”.

Un lucano di Senise, a Milano, nel luogo della grande economia finanza nazionale ed internazionale, con una laurea alla Bocconi con un percorso lavorativo e impegnativo per arrivare dove?

“Le mie radici sono profondamente legate alla mia terra. Sono lucano e orgoglioso di esserlo, ho trovato a Milano la mia collocazione prima di studi e poi professionale ma un pezzo di cuore è ancora là con la mia famiglia d’origine che è stata parte integrante della mia formazione ed educazione, mi ha sempre spronato a fare di più e di meglio e mi ha sempre supportato credendo fortemente in me e in quello che facevo standomi vicino anche in momenti difficili, senza di loro oggi non sarei arrivato dove sono. A Milano devo quello che sono diventato, la mia formazione professionale è tutta milanese e sono grato di questo. Per parafrasare il titolo di un libro le direi per arrivare dove mi porterà il cuore, nel senso che io lavoro con un grande obiettivo in mente, fare quello che mi appassiona e che mi fa stare bene, quindi se in futuro mi si presenteranno delle occasioni che potranno soddisfare queste due prerogative vedremo… Per ora sono felice di dove sono arrivato”.

Assume la responsabilità per rafforzare il team Italiano di Mattel con il compito di sviluppare la piattaforma di Mattel Creations accelerando il business e incrementando le collaborazioni strategiche. In sintesi, dove vuole portare questa importante azienda americana e cosa dovrà fare o essere per raggiungere il risultato che hai in mente.

“Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare indietro nel tempo, quando Mattel è nata. Alcune delle aziende più innovative al mondo sono state avviate partendo da un garage, il “garage spirit” come lo chiamano gli americani e anche per Mattel non è stato diverso, iniziò la sua avventura in un garage nel sud della California. Sopra la porta del garage c'era il nome dell'azienda: Mattel Creations. Un nome che esprime veramente qual’è la mission di Mattel: inventare prodotti che possono cambiare il mondo. In Mattel ci concentriamo su innovazione, design e creatività, ed è così che i nostri marchi sono diventati iconici e multi-generazionali, rimanendo rilevanti per decenni. La piattaforma Mattel Creations offre i suoi brand come una tela bianca invitando la comunità di creatori più innovativi di oggi e di domani a remixare i giocattoli di Mattel che amano trasformandoli in pezzi d'arte completamente nuovi, in oggetti da collezione, in accessori di moda, in NFT e altro ancora. Giocattoli come arte. Arte ispirata dai giocattoli”.

Chanel dal 2007 al 2008, poi in Carrefour, prima come marketing hyper e poi come junior buyer toys. Dal 2012 è entrato in Mattel. Il prossimo obiettivo del Lucano Andrea Ziella si chiama?

“Il mio obiettivo al momento è fare quello che mi appassiona e mi fa stare bene e farlo al meglio”. Un lucano che pare abbia sempre camminato con quella bella frase di Paulo Coelho: “Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare”. Un lucano vero: fatti e non parole. I nostri complimenti vanno anche alla sua famiglia.

Oreste Roberto Lanza