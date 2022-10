Send by email

L'epicentro in mare sulla costa di Maratea

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in serata, intorno alle 22:42, in buona parte della Basilicata e Calabria.

L'epicentro del sisma è stato registrato in mare - ad una profondità di circa 268 chilometri -, davanti alle coste della Basilicata e in particolare di Maratea. La magnitudo è di 5.4. Al momento non si registrano danni a cose e persone.