Chieste le annualità arretrate delle cartelle esattoriali del periodo Covid

In Basilicata l'agricoltura non solo deve fare i conti con l'improvviso caro prezzi ed un mancato controllo dei prezzi di mercato, ma adesso si è messa di mezzo anche l'Agenzia delle Entrate che si è presa carico delle cartelle esattoriali del Consorzio di bonifica che aveva sospeso nel periodo della Pandemia l'incasso dei canoni irrigui. Un fulmine a ciel sereno che colpisce molte aziende agricole che in questo periodo non si aspettavano di certo di sborsare tutto di un colpo tanto denaro. Gli anni in questione vanno dal 2019 fino al 2021, tre annualità e in alcuni casi anche canoni arretrati. La volontà era quella di un "congelamento" dei canoni, in attesa di tempi migliori, per poi spalmare le somme nel corso degli anni a venire. Invece purtroppo così non è stato, e gli agricoltori adesso si sentono presi in inganno e costretti a fare gli straordinari per pagare queste somme.

"Il Consorzio di bonifica è tenuto a fare i ruoli, ci mancherebbe, ma le cartelle andavano quantomeno spalmate su un arco di tempo più ampio e non inviate tutte una volta, evitando di mettere in seria difficoltà tanti agricoltori. Così adesso diventa troppo pesante". Lo dichiara Giuseppe Corrado, imprenditore agricolo di Nova Siri, che si è visto recapitare le cartelle esattoriali per un totale che ammonta a circa 26mila euro.

Dalla Coldiretti di Basilicata fanno sapere che questo è un accordo preso tra i Consorzi di bonifica e l'Agenzia delle Entrate, dove ci sono soltanto costi base e se si paga nei termini previsti non scattano sanzioni. Somme che nonostante le difficoltà attuali non sono state aumentate, con le tariffe immutate rispetto agli anni precedenti. Insomma una questione che di certo non finirà qui e che sicuramente dovrà coinvolgere anche il governo regionale, orfano in queste settimane dell'assessore all'agricoltura Franco Cupparo, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Potenza e che attualmente è dimissionario. La politica lucana non può e non deve stare a guardare, ma deve far sentire la sua voce per aiutare il comparto agricolo che tanto sta soffrendo negli ultimi anni. Insomma una presa di posizione andrebbe presa.

Claudio Sole