Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato, questo pomeriggio nella zona industriale di Garaguso, in provincia di Matera. A lanciare l'allarme un camionista che era fermo in una piazzola di sosta della strada statale Basentana e che ha notato un qualcosa di sospetto non molto distante da lui. Allertati immediatamente i Carabinieri che giunti sul posto hanno fatto la macabra scoperta.

Dalle prime informazioni raccolte potrebbe trattarsi di un 76enne del posto che aveva fatto perdere le sue tracce nella giornata di ieri. Ma non sono da escludersi altre ipotesi, compresa quella del suicidio, che tuttavia sono oggetto di indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico guidati dal Comandante Andrea Calabria. Sul posto anche i Vigili del fuoco. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia per accertare la causa del decesso.