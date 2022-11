Di nazionalità rumena di circa 50 anni, bracciante agricolo

Il corpo di un uomo di nazionalità straniera è stato rinvenuto questo pomeriggio in un locale annesso alla stazione ferroviaria di Scanzano Jonico. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. "Si tratta di un uomo di nazionalità rumena, di circa 50 anni, bracciante agricolo, - come riporta il collega Filippo Mele sul suo blog - e che probabilmente viveva da tempo in quel ricovero di fortuna dopo aver perso il lavoro in una azienda agricola del posto". Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Policoro indagano sull'accaduto.

Pare che da giorni non si vedeva in giro in quella zona, - come spiegano alcuni residenti - era molto conosciuto e gentile con tutti, spesso si intratteneva a parlare con le persone per strada. La salma si trova adesso presso l'ospedale di Policoro a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico per accertarne la causa del decesso.

Claudio Sole