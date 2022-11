La Protezione Civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo, previsti temporali di forte intensità

Dopo un lungo periodo di tempo caldo, soleggiato e anomalo, ecco arrivare il maltempo con temperature in diminuzione. A partire da ieri una perturbazione ha fatto irruzione sulle regioni meridionali. In particolare in Basilicata il maltempo si è concentrato sul settore tirrenico, non tralasciando però il resto della regione dove dal tardo pomeriggio ed in serata raffiche di vento con pioggia battente hanno interessato anche le zone interne ed il settore jonico.

Secondo le previsioni meteo oggi sabato 5 novembre, temporali sono previsti soprattutto sul Centro Sud: è per questo che la Protezione Civile ha anche diramato avvisi di allerta meteo arancione e gialla su alcune regioni per rischio rovesci. In particolare in Basilicata si potranno avere piogge e temporali anche di forte intensità accompagnati da venti di burrasca.

Di seguito ordinaria criticità per rischio temporali con allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.