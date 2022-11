L'esplosione fortunatamente non ha provocato danni strutturali all'edificio

Indagini a 360° e serrate a Bernalda dove una bomba artigianale è esplosa nella serata di venerdì poco dopo le ore 21.00 sulle scale d'ingresso di un condominio in via Papini. All'interno vi abitano due famiglie, si tratta di imprenditori agricoli e che al momento smentiscono qualsiasi coinvolgimento in azioni di minacce tali da indurre ad un gesto simile. L'esplosione fortunatamente non ha provocato danni strutturali all'edificio, come accertato dall'Ufficio tecnico del Comune, ma evidenti lesioni ai gradini, ai muri e alle porte dello stabile.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Pisticci che ora indagano sulla vicenda, i Vigili del fuoco e personale dell'Ufficio tecnico del Comune. Le indagini proseguono senza tralasciare nulla al caso. Già ascoltato il proprietario dell'abitazione più vicina all'esplosione, un imprenditore agricolo. Ai militari ha riferito di non aver ricevuto alcuna minaccia e neppure richieste estorsive.