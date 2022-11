I conducenti sono stati trasportati in ospedale a Policoro

Incidente stradale questa mattina sulla Strada Provinciale Pozzitello-San Basilio, con tre autoveicoli convolti, due di questi sono fini in una cunetta andando a sbattere contro degli alberi. I conducenti sono stati trasportati in ospedale a Policoro, con contusioni e traumi vari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale della provincia che ha in gestione il tratto stradale, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pisticci e due mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati. La strada è stata chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni necessarie di messa in sicurezza.