Perturbazione in arrivo da Est con un peggioramento della situazione meteo al Sud

In arrivo una nuova perturbazione che interesserà l’Italia. Questo avrà come effetto una diminuzione della temperatura, l’arrivo del maltempo in alcune zone e su alcuni rilievi sono attesi i fiocchi di neve.

La perturbazione arriverà in Italia da Est e questo dovrebbe portare ad un peggioramento della situazione meteo al Sud. Le aree interessate, a partire dal pomeriggio di sabato, dovrebbero essere la Puglia e le zone ioniche di Basilicata, Calabria e Sicilia. Non sono da escludere fenomeni temporaleschi particolarmente abbondanti e addirittura grandinate. La pioggia e l’azione dei venti dovrebbero generare una significativa diminuzione delle temperature, con la neve che farà la sua comparsa intorno ai 1000 metri di quota.