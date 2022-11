Send by email

I ladri sono riusciti ad introdursi nell'abitazione senza che nessuno si sia accorto di nulla

Furto all'interno di un'abitazione nella serata di ieri a Senise, con i ladri che si sono introdotti in una casa nella parte bassa del centro abitato, nei pressi del plesso scolastico di via Madonna d'Anglona.

I ladri sono riusciti ad introdursi nell'abitazione senza che nessuno si sia accorto di nulla, mettendola a soqquadro ed asportando denaro e preziosi per un valore da quantificare, per poi fuggire senza lasciare traccia. L'episodio è stato subito denunciato ai Carabinieri della locale Stazione che ora stanno indagando per cercare di individuare i responsabili.