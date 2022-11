Prima vittoria per mister Raffaele sulla panchina rossoblu in questa stagione

Al Viviani Potenza – Latina 3-0. Il messaggio finale di mister Raffaele nella conferenza stampa in sintesi è stato: “giochiamo per vincere”. Il Potenza in campo per raccogliere la seconda vittoria in campionato, con Raffaele che vuole continuare a portare avanti il suo filotto di risultati positivi. Alla fine squadra ed allenatore hanno mantenuto la parola. Davanti a Gasparini nel suo 3-5-2, Raffaele fin dall’inizio in difesa inserisce Girasole, Legittimo e Matino mentre in mezzo al campo Volpe sulla corsia di sinistra e Gyamfi su quella di destra. A meta campo, in maniera più defilata il centro mediano Laaaribi, più avanti Steffè eTaliacon Caturano e Emmausso a cercare la via del goal. Latina con ben otto assenze tra infortunati e squalificati a cercare il punto della sopravvivenza. Pronti, via. La prima palla è del Latina che al 5’, colpo di testa di Celli impensierisce Gasparini. La replica del Potenza dopo due minuti. Al 7’ angolo per il Potenza battuto da Gyamfi palla a Volpe che di poco non mette in rete. Potenza di gran carriera mostra i denti agli uomini di mister Di Donato che fanno fatica a gestire le ripartenze lucane. All’11 Potenza in vantaggio: dalla destra della tribuna stampa Legittimo si procura un calcio di punizione battuto da Steffè con palla che finisce sulla testa di Girasole che non perde tempo a girarla in rete. Secondo goal stagione per il difensore lucano e grandi applausi dalla tribuna e dalla curva dei tifosi. Reagisce il Latina al 21’ con Luca Fabrizi palla che finisce sulla traversa della porta di Gasparini.

Al 23’ ci riprova ancora il Latina con Riccardi ma la palla non trova nessun compagno in area lucana. Potenza dinamico ed effervescente nella costruzione del gioco, con geometrie perfette che mettono gli esterni di centrocampo nella condizione di poter arrivare con estrema facilità in area avversa creando grossi pericoli con Caturano, Emmausso, Volpe e Legittimo in giornata. Al 34’ da un calcio d’angolo la palla finisce a Volpe che la gira a Steffè che cross per la testa di Caturano per poco non raddoppia. Al 43’ occasione per il Latina per pareggiare con un velenoso tiro da 25 metri di Riccardi a cui segue una parata da cineteca di Gasparini. Poi la sorpresa del primo tempo. Nei due minuti di recupero si registra una vera disattenzione di Andrea Esposito con un’autorete e la complicità del proprio portiere Cardinali. Il Potenza va negli spogliatoi con il doppio e meritato vantaggio. Seconda frazione senza sostituzioni e con il Latina che vuole riprendersi il pallino dell’incontro. Al 49’ rovesciata in area di Luca Frabrizi,Gasparini blocca a fatica mandando la palla sulla traversa. Un minuto dopo, al 50’, cross di Riccardi, il migliore in campo per gli ospiti, palla sulla testa Andrea Giorgini che la gira in porta grande parata di Gasparini.

Potenza che fa la partita con forza e molto impegno sulle corsie laterali con i vari Caturano ed Emmausso che perdono diverse volte l’occasione per la terza segnatura. Ma al 66’ Caturano chiude l’incontro con un pallonetto che anticipa l’uscita di Cardinali. Un goal di grande spettacolo frutto di ben venti passaggi tra Laaribi, Armini ed Emmausso, palla che finisce a Caturano che pennella l’opera con un pallonetto da conservare in archivio. Tante le altre occasioni per la quarta e quinta rete per il Potenza fatte registrare tra il 77’ 80’ 85’ dove la fortuna non è stata presente per premiare il Potenza. Dopo cinque minuti di recupero finisce un incontro con un Potenza che appare risorto; applaudito da tutto lo stadio che ha avuto modo di assistere ad un incontro di grande livello calcistico e agonistico. La mano di Raffaele si è vista tutta dove lo spogliatoio unito ha fatto molto di più dei tatticismi vari. Bravi Laaribi, Legittimo e Girasole con Emmausso in versione tutta Raffaele. Ora c’è il Messina da affrontare, ma il morale è alto.

POTENZA - LATINA 3-0

POTENZA (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Matino (41' st Polito), Emmausso (36' st Schimmenti), Caturano, Legittimo (14' st Rillo), Laaribi, Steffè, Talia (14' st Armini), Girasole, Volpe (14' st Del Pinto). A disp: Alastra, Celesia, Sandri, Del Sole, Di Grazia, Riccardi, Belloni,Logoluso, Verrengia. All: Giuseppe Raffaele

LATINA (3-5-2): Cardinali, Esposito Ant., Giorgini, Amadio, Carletti (37' st Margiotta), Barberini, Celli, Esposito And., Fabrizi (45' st Nori), Riccardi (37' st Pellegrino), Cortinovis (11' st Di Mino). A disp: Giannini, Tonti, De Santis. All: Daniele Di Donato.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

12' pt Girasole, 47' pt aut. Esposito Andr(L) ., 66' Caturano (P)

NOTE: Ammoniti: Emmausso, Laaribi (P), Esposito And., Celli (L). Angoli: 7-5. Recupero: 2' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza