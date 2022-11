Il grave episodio ha visto uno scontro frontale tra un'automobile ed un bus di linea

Non ce l'ha fatta un 35enne originario di Pietragalla che stamani con la sua auto ha impattato con un autobus di linea in uno scontro frontale. L'uomo d'urgenza è stato trasportato presso l'ospedale San Carlo di Potenza, ma appena dopo il suo arrivo è deceduto. Il grave incidente è avvenuto sulla strada statale 93 in prossimità dello svincolo per contrada Botte alle porte di Potenza.

All’interno dell'auto, una Ford Cmax, l'uomo a seguito dell’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo, per poterlo estrarre sono state utilizzate cesoie e divaricatori per poi affidarlo al personale sanitario del 118 presente sul posto. All’interno dell’autobus solo uno dei viaggiatori è rimasto ferito in modo lieve. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e il personale dell'Anas.