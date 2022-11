Le fiamme sono state prontamente spente dai Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 10.15, i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti a Ruoti, in piazza San Vito, per un incendio che ha bruciato quattro autovetture.

All'arrivo sul posto il personale ha trovato quattro macchine avvolte dalle fiamme che sono state prontamente spente. Per fortuna non ci sono stati feriti. La squadra ha lavorato diverse ore per la messa in sicurezza, presenti anche i Carabinieri e la polizia locale.