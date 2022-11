La Provincia di Potenza si è attivata con un'impresa esecutrice per rimuovere il materiale caduto sulla strada

Si sta lavorando da questa mattina per rimuovere i massi caduti sulla Sp4 del Pollino in prossimità del ristorante "La Selva" in territorio di Chiaromonte. La Provincia di Potenza si è subito attivata questa mattina con un'impresa esecutrice per rimuovere dei grossi massi che si sono staccati dalla parete rocciosa a ridosso della strada cadendo rovinosamente sulla stessa bloccandola completamente.

Ricordiamo che ieri sera poco dopo le ore 21.00 una frana ha interessato il tratto di strada impendendone la circolazione. “Capiamo il disagio per i cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada, - afferma in una nota la sindaca di Chiaromonte, Valentina Viola - ma in considerazione del fatto che fortunatamente l’evento calamitoso non ha provocato danni a cose e a persone, altrettanto necessario è effettuare le dovute verifiche al fine di poter riaprire il tratto di strada in completa sicurezza". Probabilmente nella giornata di domani, dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia per verificare lo stato di sicurezza, la strada sarà riaperta al traffico.