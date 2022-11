Send by email

Nello stesso periodo sono state registrate anche 901 guarigioni

Dall'11 novembre scorso a ieri, 17 novembre, sono 730 i positivi emersi in Basilicata su 3.682 tamponi, molecolari e antigenici analizzati all'interno dei laboratori della Regione. Lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia nel bollettino settimanale, aggiungendo che, nello stesso periodo, sono state registrate anche 901 guarigioni, mentre, come la precedente settimana, non è stato segnalato alcun decesso.

Ad oggi all'interno degli ospedali lucani sono ricoverate 46 persone, dato che sale, in dettaglio, otto in più rispetto all'ultimo bollettino settimanale. Di queste nessuna si trova nei reparti di terapia intensiva.