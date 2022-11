Send by email

L'uomo era scomparso nella giornata di ieri dalla sua abitazione, mobilitando subito le ricerche

Alle ore 09:00 circa di questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo di 83 anni dichiarato disperso nella giornata di ieri. Il malcapitato e la sua vettura sono stati individuati in una zona scoscesa sotto via Belvedere, nei pressi dell'abitato di Palazzo San Gervasio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con i droni per la ricerca dall'alto, insieme al personale del nucleo Cinofili, personale addetto alla Topografia Applicata, al Soccorso e personale per la ricerca da terra, per un totale di 25 unità. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e la Protezione Civile del comune di Palazzo San Gervasio.