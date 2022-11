Send by email

Previste tempeste di vento, violenti temporali e bombe d'acqua improvvise

Prosegue il maltempo in alcune zone d’Italia, con la Protezione Civile che ha diramato per oggi, lunedì 21 novembre, l’allerta gialla in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia.

Da stasera e per le successive 24 ore i territori interessati saranno soggetti al passaggio di una tempesta molto rapida ma forte e intensa, proveniente da ovest, con tempeste di vento, violenti temporali e bombe d'acqua improvvise. Il tutto sarà accompagnato da un rapido abbassamento delle temperature con delle nevicate intorno ai 1200 metri di quota.