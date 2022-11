Sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica

Un operaio di 67 anni, V. F. è deceduto a causa di un incidente avvenuto nel corso di uno scarico di legna da un autocarro che improvvisamente l'ha travolto uccidendolo sul colpo.

Per l'uomo originario di Moliterno purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato la morte. Sul posto Vigili del fuoco e sanitari del 118.