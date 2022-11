Numerosi gli utenti sull'intero territorio regionale lucano che lamentano un pessimo servizio

Mancate consegne e recapiti inesistenti per avere informazioni. È questo quello che accade all'interno della sede Sda di Tito Scalo in provincia di Potenza, con centinaia di utenti sull'intero territorio regionale lucano che lamentano un pessimo servizio. In effetti se si va su Google alla voce recensioni sul corriere espresso Sda di Tito, si resta praticamente basiti sulla miriade di messaggi negativi tutti contrassegnati con una "stella". Il caso eclatante è quello di una famiglia di Nova Siri che per settimane ha aspettato invano la consegna di un pacco urgente, ma che il corriere Sda non ha mai recapitato all'indirizzo dei poveri malcapitati. Ovviamente le segnalazioni e le telefonate al numero della sede di Tito non hanno risolto il problema, questo perchè al numero digitato non ha mai risposto nessuno.

Di seguito pubblichiamo alcune delle recensioni che si trovano su Google:



"Mettere una stella a questi soggetti è già un complimento, da giorni aspetto un pacco che mi dicono sia fermo a Tito presso la sede SDA, a mio parere sede fantasma visto che non si riesce in nessun modo a contattarli. Aggiornano in continuazione il tracking della spedizione con orari fasulli e giustificano la mancata consegna con la scusa dell'indirizzo errato".

"Servizio clienti inesistente, pacchi mai arrivati e finte consegne".

"Premio Oscar e Golden Globe al peggior corriere, della peggior filiale del pianeta terra....una roba indicibile. Autisti che mancano le consegne puntualmente scrivendole le scuse più assurde".